Подростку из Башкирии с насосом вместо сердца снова нужна помощь

Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители заметили, что он стал сильно и быстро уставать, жаловался на слабость и одышку. Обследование выявило сложный порок сердца, и с тех пор больничные стены практически заменили ребенку дом. С годами состояние Дениса продолжало ухудшаться: врачи предупредили, что единственный способ спасти ребенка – провести операцию по пересадке сердца, но до сих пор подходящего донора найти так и не удалось.