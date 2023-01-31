Подростку из Башкирии с насосом вместо сердца снова нужна помощь

16-летний Денис Алексеев из села Старые Карамалы Аургазинского района Башкирии несколько лет живет с электронным насосом вместо сердца. Ему снова необходима помощь неравнодушных жителей республики. Состояние подростка продолжает ухудшаться, и ему снова требуется срочная консультация врачей московской клиники.
Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители заметили, что он стал сильно и быстро уставать, жаловался на слабость и одышку. Обследование выявило сложный порок сердца, и с тех пор больничные стены практически заменили ребенку дом. С годами состояние Дениса продолжало ухудшаться: врачи предупредили, что единственный способ спасти ребенка – провести операцию по пересадке сердца, но до сих пор подходящего донора найти так и не удалось.
На сегодняшний Денис является единственным в Башкирии ребенком, у которого вместо сердца установлен электронный насос. Это очень сложно, так как в любой момент может сломаться какая-либо деталь, и такое сложное оборудование не может заменить подростку настоящее сердце.
В феврале Дениса снова ждут в московском центре трансплантологии на обследование. Из-за долгого переоформления инвалидности семья временно осталась без возможности приобрести билеты на самолет в Москву и другие сопутствующие расходы. Общая сумма сбора, который объявили волонтеры, составляет 50 тысяч рублей. Таких средств у семьи, где все уходит на дорогостоящие лекарства, попросту нет.
Если вы хотите помочь Денису Алексееву, вы можете сделать посильный вклад на карту волонтера АНО «Радуга добра» Регины Биргулиевой, привязанной к номеру 8(919)616-60-26 с пометкой «Помощь Денису»