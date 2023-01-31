В Башкирии женщина зарезала сына за оскорбления и побои

В Белебее суд вынес приговор женщине, которая за побои и оскорбления зарезала своего сына. Все произошло в прошлом году, рассказали в пресс-службе инстанции.
Как рассказала обвиняемая на суде, сын постоянно бил ее, злоупотреблял спиртным и нигде не работала. Между ними часто возникали ссоры. В день убийства домой к семье пришли сосед и знакомый. Пока мужчина вместе с гостями распивал алкоголь на кухне, его мать готовила еду. В какой-то момент она попросила сына перестать пить, а тот в ответ стал ее оскорблять и унижать, за что женщина ударила его по губам. Тогда мужчина схватил мать и тоже ее ударил. После этого она ушла в комнату, проплакалась там, а затем вернулась обратно и продолжила готовку.
Держа в руке нож, она сказала сыну «я тебе язык отрежу, хватит меня оскорблять», но сын продолжил оскорблять её, схватил за волосы, начал бить. Сын ударил её, но сколько раз, она уже не помнит, у неё потемнело в глазах. Сын был пьян, да и [гость] его подначивал, говорил «ты мужик, не мужик – с бабой не можешь разобраться».
Сын вышел из себя и начал угрожать матери разбить ей голову, после чего пошел в ее сторону в попытках ударить. Между ними встал гость, однако во время потасовки женщина ударила сына ножом в грудь. На суде она заявила, что хотела лишь оттолкнуть агрессивно настроенного мужчину.
Женщину вызвала сыну скорую помощь, обработала рану и пыталась привести в чувства, но он скончался в больнице из-за сильной потери крови. Суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы.