В Башкирии женщина зарезала сына за оскорбления и побои

Как рассказала обвиняемая на суде, сын постоянно бил ее, злоупотреблял спиртным и нигде не работала. Между ними часто возникали ссоры. В день убийства домой к семье пришли сосед и знакомый. Пока мужчина вместе с гостями распивал алкоголь на кухне, его мать готовила еду. В какой-то момент она попросила сына перестать пить, а тот в ответ стал ее оскорблять и унижать, за что женщина ударила его по губам. Тогда мужчина схватил мать и тоже ее ударил. После этого она ушла в комнату, проплакалась там, а затем вернулась обратно и продолжила готовку.