Стало известно, кто пострадал в ДТП с участием пассажирских автобусов в Уфе

Накануне утром в Уфе произошла авария с участием пассажирских автобусов. ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник, рассказал, кто пострадал в результате ДТП и какие были получены травмы.
Выяснилось, что в автобусе марки «Лотос» в основном ехали студенты и пенсионеры. Большинство пострадавших обратилось за медпомощью в ближайший травмпункт №5, но некоторых увезли в больницу скорой медпомощи (БСМП), а также в больницы №13 и №8. По предварительным данным, 18-летняя первокурсница медвуза получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ее доставили в БСМП, осмотрели, назначили лечение и отпустили.
19-летний второкурсник педвуза с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы обратился в травмпункт №5. Здесь же оказали помощь и 20-летней второкурснице медвуза, девушка в ДТП получила ссадину левой кисти; 64-летней женщине диагностировали ушиб, ссадины правого коленного сустава; еще одной 64-летней пассажирке – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ссадину правой кисти; 72-летней пострадавшей - закрытый перелом грудины.
61-летняя женщина попала в больницу №13 с ушибами в области правого локтевого сустава. 18-летнего второкурсника Уральского политехнического колледжа доставили в травмпункт при уфимской больнице №8 с ЧМТЮ сотрясением и ушибом мягких тканей головы.
Пострадавшим оказали необходимую помощь и назначили дальнейшее лечение.