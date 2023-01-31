Стало известно, кто пострадал в ДТП с участием пассажирских автобусов в Уфе

Выяснилось, что в автобусе марки «Лотос» в основном ехали студенты и пенсионеры. Большинство пострадавших обратилось за медпомощью в ближайший травмпункт №5, но некоторых увезли в больницу скорой медпомощи (БСМП), а также в больницы №13 и №8. По предварительным данным, 18-летняя первокурсница медвуза получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ее доставили в БСМП, осмотрели, назначили лечение и отпустили.