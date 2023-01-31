В Уфе выпускники, не сдавшие ОГЭ, смогли бесплатно отучиться на слесаря

Второй шанс после 9 класса. В Уфе обучили ребят, которые не смогли сдать ОГЭ или доучиться в колледже. Мальчики прошли экспресс-курс по специальности «Слесарь». Занятия были ежедневные по нескольку часов. Практические уроки организовали на базе Автотранспортного колледжа.
Игрушки у мальчиков остались с детства, поменялся только размер. Богдан и Егор закончили 9 классов, в колледж не поступили. Для таких ребят организовали бесплатный экспресс-курс по ремонту автомобилей. Обучение проходило месяц, ежедневно мальчики проводили в мастерской по нескольку часов.
Ребята уже применяют знания на практике. Работают в автосервисах и компаниях, занимающихся автомобильным оборудованием. Теперь они официально сертифицированные работники. Обучение завершилось. Ребятам вручили документы о полученной специальности.