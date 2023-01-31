Госкомитет Башкирии по ЧС опубликовал экстренное сообщение

К жителям Башкирии обратились с экстренным сообщением. Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров напомнил о соблюдении правил пожарной безопасности.
С начал года в регионе резко возросло количество пожаров. Только в январе в огне погибли 36 человек. По сравнению с тем же периодом в 2022 году, показатели выше в 3 раза.
Отмечается, что на 7 пожарах жертвами огня становились сразу от 2 до 4 человек. Трагедии зафиксировали в Уфе, Стерлибашевском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Зианчуринском районах. А 16 января только за одни сутки при пожарах погибли 6 человек.
Главные причины смертельных пожаров:
1) Неосторожное обращение с огнем при курении;
2) Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;
3) Неправильная эксплуатация печного отопления.
На улице холодно и многие курят дома или на веранде. Это стало предварительной причиной гибели 13 человек на январских пожарах.