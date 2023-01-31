Госкомитет Башкирии по ЧС опубликовал экстренное сообщение

К жителям Башкирии обратились с экстренным сообщением. Председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров напомнил о соблюдении правил пожарной безопасности.

Фото №1 - Госкомитет Башкирии по ЧС опубликовал экстренное сообщение

С начал года в регионе резко возросло количество пожаров. Только в январе в огне погибли 36 человек. По сравнению с тем же периодом в 2022 году, показатели выше в 3 раза.

Отмечается, что на 7 пожарах жертвами огня становились сразу от 2 до 4 человек. Трагедии зафиксировали в Уфе, Стерлибашевском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Зианчуринском районах. А 16 января только за одни сутки при пожарах погибли 6 человек.

Главные причины смертельных пожаров:

1) Неосторожное обращение с огнем при курении;

2) Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;

3) Неправильная эксплуатация печного отопления.

На улице холодно и многие курят дома или на веранде. Это стало предварительной причиной гибели 13 человек на январских пожарах.

Во избежание трагедии, не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении! Не перегружайте электросети, не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели! Из-за аварийного режима работы электрооборудования в январе на пожарах погибли 15 человек. Не оставляйте без контроля печи при их топке. Из-за неправильного монтажа и эксплуатации печного отопления в январе при пожарах погибли 6 человек. Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также одних – детей! Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары! Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было бы предотвратить. Также эффективная мера – это оборудование жилья пожарными извещателями. Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 934 человека, в том числе 341 ребенок. Помните, что правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения. Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности! Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами!

Госкомитет РБ по ЧС 
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ