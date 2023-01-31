Башкирские ученые разработали криогенный двигатель

Сегодня он проходит испытания. Электрическая машина охлаждается азотом, температура которого достигает -196 градусов. Эта технология увеличивает мощность аппарата.

Двигатель разрабатывался в течение всего прошлого года и полностью собран из отечественных материалов. Когда он пройдет испытания, его запустят в серийное производство для летательных аппаратов будущего.