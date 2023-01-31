В Аургазинском районе Башкирии благодаря пожертвованиям построили храм

В позапрошлом году закончили фасад здания из красного кирпича, подвели тепло и газ. Теперь осталась лишь полная электрификация и внутренняя отделка. Еще нет алтаря, иконостаса и своего настоятеля. Храм открыт, но еще не освящен. Четыре раза в месяц и в церковные праздники священники из епархии проводят службу. Решение о возведении церкви с тремя куполами приняли в 2015 году. И в течение семи лет на День Матроны службу проводит владыка Николай. В храме уже хранятся пять мощей Святой блаженной Матроны, Зосимы Эннатской, Моисея Уфимского, Варвары Скворчихинской и Серафима Саровского.