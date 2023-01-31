Стал известен вклад Башкирии в промышленное производство России

В Башкирии производится более 51% кальцинированной соды и 85% пищевой соды, 58% силикагелей (это сорбент, применяемый для сушки промышленных газов), 38% ксилола (сырье для получения терефталевой кислоты — производства лаков, красок и мастик), 19% негашеной извести (основа стройматериалов), 46,7% прицепов и полуприцепов для легких и средних грузовиков. В республике производится 54% надувных судов, 42% электросветильников, 25% скрученной проволоки из черных металлов, 21% холоднотянутой проволоки. По этим позициям республика занимает первое место в стране.