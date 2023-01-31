Житель Уфы избил двух сотрудниц массажного салона и одну девушку на улице

27 января в Уфе произошло нападение на трёх женщин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

34-летний мужчина пришёл в массажный салон. Ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После этого он внезапно начал вести себя агрессивно. Мужчина жестоко несколько раз ударил администратора и забрал у неё телефон. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Уфимец выбежал на улицу, где налетел на 34-летнюю женщину, которая просто стояла у подъезда на улице имени Юрия Гагарина. Мужчина ударил несчастную и выхватил из её рук телефон.

Дебошира задержали очевидцы. Его доставили в отделение полиции, где мужчина сообщил, что сам не знает, что на него нашло. По его словам, катализатором агрессивного поведения стали неурядицы в семейной жизни.