Председатель Госсобрания Башкирии провел встречу с бойцами добровольческих батальонов

Вопросы обеспечения, выплат и возвращения с передовой многодетных отцов. Об этом говорили сегодня депутаты Госсобрания республики на встрече с военнослужащими добровольческих батальонов, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

Бойцы поблагодарили власти и жителей Башкортостана за поддержку и гуманитарную помощь, отметив, что наша республика, в отличие от других регионов, проявляет к солдатам особую заботу. В свою очередь председатель парламента Константин Толкачев подчеркнул, что особое внимание оказывается и семьям участников СВО. На встрече был поднят вопрос технической оснащённости бойцов. Военнослужащие заявили о необходимости в беспилотных летательных аппаратах, тепловизорах и приборах ночного видения. Говорили и о возвращении многодетных отцов, служивших в добровольческих батальонах, с которыми рабочая группа парламента решила работать индивидуально. Также бойцы обсудили с парламентариями и трудности с получением федеральных выплат.