В Башкирии следователи раскрыли дело об убийстве и изнасиловании 23-летней давности

В Башкирии раскрыли убийство и изнасилование пожилой женщины 23-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республики.

На момент совершения преступления обвиняемому было 16-лет. В сентябре 1999 года было обнаружено тело 83-летней пожилой женщины в собственном доме в селе Староиликово. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но сотрудники следователи не смогли установить личность подозреваемого. В ходе расследования было выделено ДНК на месте преступления.

В 2022-2023 годах следователи вновь вернулись к расследованию уголовного дела. В результате повторной экспертизы выяснилось, что следы с места убийства принадлежат 39-летнему жителю Уфы, который ранее уже был осужден за преступление против половой неприкосновенности.

Следователи проверили алиби подозреваемого и установили его местонахождение в момент совершения преступления. Мужчина сознался в содеянном. По версии следствия, в 1999 году подозреваемый приехал вместе с родителями в деревню к родственникам. Там он встретился со знакомыми, с которыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент приятели юноши разошлись и оставили его одного. Заметив, что в окнах дома неподалеку горит свет, молодой человек решил проникнуть внутрь и украсть деньги.