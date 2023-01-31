Рабочие из Башкортостана восстанавливают водопровод в ЛНР

Рабочие из Башкортостана завершают очередной этап капитального ремонта сети водопровода в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Работы начались в мае прошлого года. Местные жители уже обеспечены надёжным водоснабжением.
К шуму спецтехники местные жители уже привыкли и даже рады этому. Специалисты из Башкортостана проводят капитальный ремонт водопровода.
Несмотря на зиму, работы идут по графику. Климат здесь мягче, чем в Башкортостане. Всеми необходимыми материалами и оборудованием специалисты обеспечены.
Но без надёжных насосов новые трубы будет бесполезны. Поэтому и этот важный момент республика не оставила без внимания. Теперь сложным оборудованием может справиться всего один человек.
Это центральная насосная станция города Красный Луч, которая обеспечивает водоснабжение четырех микрорайонов и прилегающих поселков. Рабочие из Башкортостана провели замену оборудования, установили частотные преобразователи, которые теперь позволяют надёжно поставлять воду в дома и квартиры местных жителей.