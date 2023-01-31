Рабочие из Башкортостана восстанавливают водопровод в ЛНР

Рабочие из Башкортостана завершают очередной этап капитального ремонта сети водопровода в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Работы начались в мае прошлого года. Местные жители уже обеспечены надёжным водоснабжением.

К шуму спецтехники местные жители уже привыкли и даже рады этому. Специалисты из Башкортостана проводят капитальный ремонт водопровода.

Ребята молодцы, работают каждый день. Вода уже есть, спасибо большое. Александр Костенко, житель г. Красный Луч

Несмотря на зиму, работы идут по графику. Климат здесь мягче, чем в Башкортостане. Всеми необходимыми материалами и оборудованием специалисты обеспечены.

По поручению Радия Хабирова мы провели аудит, отремонтировали два самых сложных объекта. Работы идут по графику. В феврале заканчиваем ремонт водопровода. Марат Гараев, представитель Министерства ЖКХ Республики Башкортостан в г. Красный Луч

Эти трубы уже давно не ремонтировались, были изношены. Спасибо нашим братьям из Башкирии, очень помогли. Сами бы мы не справились. Сергей Королёв, директор Краснолучского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода»

Но без надёжных насосов новые трубы будет бесполезны. Поэтому и этот важный момент республика не оставила без внимания. Теперь сложным оборудованием может справиться всего один человек.

Спасибо всем жителям Башкортостана. Работать стало легче и интереснее. Мы бережем ваше оборудование. Елена Токоренко, машинист насосных установок