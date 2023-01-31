В Уфе проходят завершающие сборы перед чемпионатом России по греко-римской борьбе

Ровно неделя до старта чемпионата России по греко-римской борьбе в Уфе. В последний раз столица республики принимала эти соревнования 40 лет назад. В Башкортостане соберутся сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях, среди которых будут олимпийские чемпионы и победители мировых турниров. В эти дни в Уфе проходят завершающие сборы спортсмены нашего региона и не только.

Ошибок не удается избежать даже опытным борцам. Хотя, скорее, это не замечания, а рекомендации. К каждому борцу у тренерского штаба свой подход. Главная задача наставников – сделать все возможное, чтобы подвести спортсмена в оптимальной форме и без травм. В остальном борцы готовы к предстоящему соревнованию. Ранее они прошли сборы на местах, а также в составе национальной команды.

В контрольной схватке у молодого Данилы Назарова практически нет шансов одолеть опытного Ислама Опиева – победителя первенства мира и Европы. К тому же у них разные весовые категории. Здесь у спортсмена другая задача – набраться опыта, который ему пригодится в схватках на чемпионате страны. Есть что доказывать и бронзовым призерам прошлогоднего российского турнира среди взрослых Саид-Хусейну Бакаеву и Нохчо Лабазанову. Восстановился после травмы победитель первенства мира среди юниоров Адлан Амриев. А Алан Амриев и Эрик Шамилов только вернулись домой с победой с первенства Приволжского федерального округа. Всего в чемпионате России примут участие 11 представителей республики.

Чемпионат России – главный старт сезона. И пройдет он в Уфе. Ранее столица республики принимала первенство мира и кубок страны, но чемпионат среди взрослых здесь проходил последний раз 40 лет назад.