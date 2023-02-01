В Госдуму внесен законопроект из Башкирии, который освобождает участников СВО от публикации доходов

Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях лиц, взявших на себя обязательства по выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также трехмесячный срок для представления таких сведений для лиц, вернувшихся с военной службы по мобилизации, после окончания контракта на прохождение военной службы или контракта о пребывании в добровольном формировании.