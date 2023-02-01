В Госдуму внесен законопроект из Башкирии, который освобождает участников СВО от публикации доходов

Заместитель председателя думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин и Госсобрание Республики Башкортостан внесли законопроект в Госдуму, согласно которому предлагается приостановление обязанности по представлению сведений о имуществе и доходах для добровольцев, контрактников и мобилизованных.
Подготовленный проект федзакона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» необходим для совершенствования законодательства о противодействии коррупции в условиях выполнения задач, которые возложены на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе СВО на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях лиц, взявших на себя обязательства по выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также трехмесячный срок для представления таких сведений для лиц, вернувшихся с военной службы по мобилизации, после окончания контракта на прохождение военной службы или контракта о пребывании в добровольном формировании.