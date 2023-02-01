На съемной квартире в Башкирии обнаружили труп мужчины

29 января в Салавате на съемной квартире обнаружили труп 48-летнего мужчины. Как сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник, эксперты не обнаружили на его теле видимых повреждений.
Погибшим оказался уроженец Мелеуза. Мужчина работал в строительной компании монтажников и снимал жилье вместе с коллегой-стропальщиком. Тело обнаружил его коллега.
Как рассказал квартиросъемщик, в этот день он рано утром уехал к себе домой, а его товарищ сказал, что ляжет спать. Вечером стропальщик вернулся на съемную квартиру. Он позвонил в домофон – никто не открыл, с этим выручил сосед. Входная дверь квартиры была не заперта. Мужчина зашел в помещение и увидел на полу в зале труп товарища, и сразу позвонил в экстренные службы.
Эксперты обнаружили на месте происшествия стеклянную бутылку из-под алкоголя и два марлевых тампона с веществом бурого цвета. Соседи ничего подозрительного не слышали и никого постороннего не видели. В настоящее время тело мужчины находится на судмедэкспертизе.