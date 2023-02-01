На съемной квартире в Башкирии обнаружили труп мужчины

Как рассказал квартиросъемщик, в этот день он рано утром уехал к себе домой, а его товарищ сказал, что ляжет спать. Вечером стропальщик вернулся на съемную квартиру. Он позвонил в домофон – никто не открыл, с этим выручил сосед. Входная дверь квартиры была не заперта. Мужчина зашел в помещение и увидел на полу в зале труп товарища, и сразу позвонил в экстренные службы.