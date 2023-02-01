В Башкирии остаётся высоким уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

На сегодняшний день уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Башкирии остается высоким. В связи с этим в республике ввели ряд дополнительных мероприятий, стабилизировавших ситуацию с коронавирусом. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУР заявил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Согласно данным координационного центра правительства России, за последнюю неделю число зафиксированных фактов заболевания COVID-19 составило на 20% , если сравнивать с предыдущей неделей. В инфекционных госпиталях развёрнуто 320 коек, а свободный коечный фонд составляет 18%.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поинтересовался у Айрата Рахматуллина, почему ранее Сибайский ковидный госпиталь принял в два раза меньше пациентов, чем Туймазинский.