В Башкирии остаётся высоким уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

В Сибае мы поделили: одно крыло для лечения ковид и следующее - для лечения других инфекционных заболеваний. Поэтому пустующих коек нет, но заполняемость и подтверждённость новой коронавирусной инфекции может различаться. В госпитале лежат больные со всего Зауралья. Мы совершаем туда постоянные выезды, всё на контроле.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ