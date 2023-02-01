В Уфе на ЖД пьяный вахтовик пытался дать взятку полицейскому

В башкирской столице сотрудник транспортной полиции отказался от взятки, которую ему предложил 44-летний житель Татарстана за непривлечение к административной ответственности. Инцидент произошел 29 января на ЖД вокзале Уфы, сообщили в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

В комнату полиции доставили нетрезвого мужчину. В ходе составления протокола он предложил полицейскому 5000 рублей. Оперативники ему объяснили, что за свои действия он будет привлечен к уголовной ответственности, однако гражданин продолжил настаивать на своем, объясняя тем, что работает по вахтам и из-за этого может лишиться работы.