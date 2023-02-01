Студент УГНТУ разрабатывает виртуального голосового помощника

Студент Нефтяного университета Артём Шарипов создал проект виртуального голосового помощника. Он помогает в работе с персональным компьютером людям старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, программа будет полезна юным любителям киберспота. Идея пришла на третьем курсе, когда Артем изучал математическое моделирование. 1 млн рублей – он выиграл грант «Студенческий стартап». Магистрант уже создал свою компанию, теперь он начал разработку искусственного интеллекта для голосового помощника.