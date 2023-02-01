Студент УГНТУ разрабатывает виртуального голосового помощника

Студент Нефтяного университета Артём Шарипов создал проект виртуального голосового помощника. Он помогает в работе с персональным компьютером людям старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.

 Кроме того, программа будет полезна юным любителям киберспота. Идея пришла на третьем курсе, когда Артем изучал математическое моделирование. 1 млн рублей – он выиграл грант  «Студенческий стартап». Магистрант уже создал свою компанию, теперь он начал разработку искусственного интеллекта для голосового помощника. 

Развивать её, создавать не только автоматизацию человека и компьютера, а именно автоматизацию работы человека с домом, т.е так называемым смарт хоум. Ну и также хотелось бы поучаствовать в дальнейшем во Всемирном форуме молодежи и студентов, о котором недавно говорил наш президент Владимир Владимирович. 

Артем Шарипов студент Уфимского государственного нефтяного университета, основатель компании «Смарт Войс»
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