Студент УГНТУ разрабатывает виртуального голосового помощника

Развивать её, создавать не только автоматизацию человека и компьютера, а именно автоматизацию работы человека с домом, т.е так называемым смарт хоум. Ну и также хотелось бы поучаствовать в дальнейшем во Всемирном форуме молодежи и студентов, о котором недавно говорил наш президент Владимир Владимирович.

Артем Шарипов студент Уфимского государственного нефтяного университета, основатель компании «Смарт Войс»