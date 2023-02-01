В Уфе прошли первенство и чемпионат республики по панкратиону

Всего за медали боролись более 250 спортсменов из шести городов и семи районов республики.
Во время поединков – колоссальная поддержка. Спортсмены боролись одновременно на трех площадках. Ильназ чуть больше года занимается спортивной борьбой. За это время спортсмен стал чемпионом Башкортостана по грэпплингу. На этих соревнованиях Ильназу пришлось непросто. Но сумел взойти на пьедестал почета.
Марат Тулиганов – победитель всероссийских соревнований, на республиканском чемпионате в первом раунде разгромил соперника 13:0. Но завоевать золото не получилось, только бронза.
Первый турнир в этом году был отборочным на чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, которые пройдут в конце февраля в Самаре. А уже в апреле в Уфе впервые за восемь лет состоится первенство России по панкратиону.