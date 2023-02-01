В Уфе прошли первенство и чемпионат республики по панкратиону

Всего за медали боролись более 250 спортсменов из шести городов и семи районов республики.

Во время поединков – колоссальная поддержка. Спортсмены боролись одновременно на трех площадках. Ильназ чуть больше года занимается спортивной борьбой. За это время спортсмен стал чемпионом Башкортостана по грэпплингу. На этих соревнованиях Ильназу пришлось непросто. Но сумел взойти на пьедестал почета.

Первый бой удался очень сложно, слишком много тошнило, был немножко не уверен в своих силах, много недосыпа, но это все оправдания. А так бой забрал по борьбе, больше боковых и позиций по грэпплингу, получилось больше работать в партии. Ильназ Яубасаров, серебряный призер соревнований

Марат Тулиганов – победитель всероссийских соревнований, на республиканском чемпионате в первом раунде разгромил соперника 13:0. Но завоевать золото не получилось, только бронза.

За счет моих стараний, труда. Я каждую тренировку вкладываю свой пот, стараюсь, не сдаюсь. Марат Тулиганов, бронзовый призер соревнований

Бои очень конкурентные, у нас Башкортостан ведущая в стране республика именно в панкратионе, мы в тройке среди юношей и юниоров, детей. Поэтому здесь красочные поединки, очень хорошая конкуренция. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан