В Башкирии осудили водителя, из-за которого в ДТП погибла пешеход

В Нефтекамске перед судом предстал местный житель. Мужчина стал виновником «пьяной» аварии, в которой погибла женщина.
В сентябре 2022 года мужчина на ВАЗ-21102 при обгоне совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. Несчастная скончалась от полученных травм. Выяснилось, что за рулём мужчина находился в состоянии опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 год, а также взыскали в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.