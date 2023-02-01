В Башкирии осудили водителя, из-за которого в ДТП погибла пешеход

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 год, а также взыскали в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.