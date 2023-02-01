В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 16 человек

31 января в Уфе произошел крупный пожар. Инцидент зафиксирован в многоквартирном доме по улице Дагестанской.

На пятом этаже огнём охватило трёхкомнатную квартиру. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов 15 человек, среди которых трое – дети. Также с помощью устройства капюшонного типа спасли одного человека.