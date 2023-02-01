В Башкирии три молодых человека избили виновника аварии

В Башкирии полиция расследует факт вымогательства. По подозрению в преступлении задержали двух парней 21 и 23 лет и 20-летнюю девушку.

15 января в регионе произошла авария, участником которой оказался 19-летний житель Стерлитамака. У парня не было страховки, поэтому он предложил решать вопрос через суд. 30-летнего участника аварии это не устроило – он позвал парня на разговор.

На встречу пришли знакомые водителя и парень с другом. Однако разговор начался агрессивно – молодого водителя начали оскорблять, избивать, а после потребовали деньги якобы за моральный ущерб, а также угрожали забрать машину друга.

Парень обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.