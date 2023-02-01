В Башкирию в отпуск из зоны СВО прибыли мобилизованные военнослужащие

28 сентября был призван. Рад, что удалось повидаться с семьей. Хоть это и короткая побывка, но для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных. Это лучшая награда. Через десять дней поедем обратно. Чтобы другая смена приехала, тоже отдохнули, увидели свои семьи. Потом уже вернемся с победой. Поначалу было нелегко, но сейчас уже все привыкли, ребята все у нас хорошие. Мы на позитиве все.

Позывной «Вольт»