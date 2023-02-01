В Башкирию в отпуск из зоны СВО прибыли мобилизованные военнослужащие

Сегодня в Башкортостан в отпуск прибыла очередная группа мобилизованных военнослужащих. Бойцы вернулись из зоны СВО на специальном автобусе. Заехав в Уфу, они остановились на Советской площади, где прошло построение и церемония возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову.
Многих солдат уже ждали их родственники и друзья, которые организовали для них теплый прием. В республике мобилизованные отпускники пробудут десять дней, после чего они вновь вернутся в зону СВО для выполнения поставленных задач.