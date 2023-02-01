В Башкирию в отпуск из зоны СВО прибыли мобилизованные военнослужащие

Сегодня в Башкортостан в отпуск прибыла очередная группа мобилизованных военнослужащих. Бойцы вернулись из зоны СВО на специальном автобусе. Заехав в Уфу, они остановились на Советской площади, где прошло построение и церемония возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову.

Многих солдат уже ждали их родственники и друзья, которые организовали для них теплый прием. В республике мобилизованные  отпускники пробудут десять дней, после чего они вновь вернутся в зону СВО для выполнения поставленных задач.

Счастье, радость. Эмоции пока не до конца понятны. Наверное, попозже будут понятны эти эмоции.

Позывной «Бэха»

28 сентября был призван. Рад, что удалось повидаться с семьей. Хоть это и короткая побывка, но для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных. Это лучшая награда. Через десять дней поедем обратно. Чтобы другая смена приехала, тоже отдохнули, увидели свои семьи. Потом уже вернемся с победой. Поначалу было нелегко, но сейчас уже все привыкли, ребята все у нас хорошие. Мы на позитиве все.

Позывной «Вольт»

Изменился, возмужал. Голос изменился, всё изменилось в нем.

Супруга мобилизованного
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