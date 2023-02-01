Спортсменки из Уфы завоевали медали на всероссийском турнире по скалолазанию в Воронеже

В Уфе спортсмены тренируются в разных спорткомплексах. В одном скалодром предназначен для занятий на скорость, в другом – на сложность. Впереди первенство республики и Приволжского федерального округа. По итогам этих двух стартов будет сформирована молодежная сборная Башкортостана для участия в первенстве страны, которое пройдет в марте в Перми.