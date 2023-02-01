В Башкирии мать смогла вернуть себе трех сыновей, которых забрала опека

В Башкирии мама смогла воссоединиться с тремя сыновьями, которых забрали органы опеки. У женщины возникли проблемы с алкоголем.

Как сообщает ИА «Башинформ», 2019 году сельчанка потеряла мужа — его жестоко убили. После этого женщина начала злоупотреблять алкоголем и забыла о трёх сыновьях 2, 4 и 14 лет. У женщины диагностировали алкогольную зависимость, и семью поставили на учет по делам несовершеннолетних. Детей у матери забрали.

В 2021 году женщина прошла курс реабилитации, навещала сыновей в приюте, старалась заботиться о них. К сожалению, сельчанка сорвалась и снова начала пить. Только после повторного курса реабилитации и устройства на работу женщине решили вернуть сыновей. На этом настояла комиссия, которая решила, что детям лучше быть в кругу семьи.