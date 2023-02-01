В Уфе прошёл турнир по армейскому рукопашному бою в поддержку Вооружённых Сил РФ

В Уфе прошёл республиканский турнир по армейскому рукопашному бою в поддержку Вооружённых Сил Российской Федерации среди военно-патриотических клубов, а также спортивных организаций. В турнире приняли участие более 100 спортсменов. В столицу республики приехали бойцы из Давлеканово, Октябрьского, Салавата и Дюртюлей. Основная масса спортсменов представляла Уфу.

Республика подтягивается, свою традицию армейского рукопашного боя поднимаем, в этом году первый турнир проводим, запланировано неоднократное проведение соревнований. Руководители всех военно-патриотических клубов поддерживают это начинание.

Данный турнир был первым в этом году в календарном плане соревнований по армейскому рукопашному бою. В первую очередь здесь проверялись начинающие спортсмены, занимающиеся в военно-патриотических клубах и спортивных организациях. Однако они могут отобраться в состав сборной республики на предстоящие крупные турниры – Азиатские игры, первенство ПФО и России.