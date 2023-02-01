Шахматисты из Башкирии – победители чемпионата ПФО среди мужских команд

Башкирские шахматисты стали победителями престижного турнира. В Набережных Челнах прошел чемпионат Приволжского федерального округа среди мужских команд. За победу боролись представители 28 коллективов из пяти регионов. Первое место в этих соревнованиях заняли воспитанники уфимского спортклуба «Толпар».

Шахматная команда спортивного клуба «Толпар» не была в списках заведомых фаворитов прошедшего в Набережных Челнах турнира. Уфимцы были одним из самых молодых коллективов – средний возраст всего 16 лет. В составе было всего два опытных спортсмена – это мастер FIDE Тигран Мухутдинов и международный мастер Ярослав Ремизов.

В последнем туре, в решающей игре против лидера – «Феникса» из Татарстана – мы одержали победу. Может быть, неожиданную для многих. Но для нас она была закономерной. Амирьян Даукаев, директор спортивного клуба «Толпар»

Открытием чемпионата стал 11-летний толпаровец Артур Ганиев. Он в семи турах сумел пять раз обыграть опытных соперников из других клубов.

Переживаешь, что если ты проиграешь и команда проиграет, то ответственность будет на тебе. Поэтому переживаешь больше, чем когда играешь сам за себя. Артур Ганиев, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам среди мужских команд

В чемпионате округа участвовала еще одна команда Башкортостана. Она представляла Федерацию шахмат республики и была составлена из опытных спортсменов. В очной встрече с «Толпаром» этот коллектив одержал победу, но в итоговой таблице занял шестое место.

Все-таки это наши друзья. Самым принципиальным я бы назвал матч решающего тура, где решалась судьба первого места. Тем не менее команда Федерации республики очень сильная, сбалансированная. Поэтому не могу сказать, что этот матч не был принципиальным. Тигран Мухутдинов, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам среди мужских команд

Достойно выступил за «Толпар» и шахматист из Дюртюлей Аскар Шайдуллин. Его можно назвать самородком. В отсутствие тренера он сумел выйти на серьезный уровень. Старт турнира дался Аскару тяжело, но уже по ходу чемпионата ему удалось прибавить и помочь партнерам.

Была такая ситуация после пятого тура: Аскар начал волноваться очень сильно. Хотелось уже самому сесть, я играющий тренер. Но потом мы провели беседу. Он обещал выиграть. С психологической точки зрения это было очень правильное решение. Павел Михайлов, тренер команды спортивного клуба «Толпар»

В «Толпаре» занимается 400 ребят. Для них постоянно проводят интересные мероприятия. Одним из таких стал товарищеский матч по быстрым шахматам между командами из Уфы и Стерлитамака. Судьей турнира выступила Юлия Григорьева – одна из самых талантливых спортсменок из Башкортостана, член юниорской сборной России. Сейчас ей не удается уделять шахматам много времени из-за учебы в Московском государственном университете. Несмотря на это, Юлия стала серебряным призёром первенства России среди юниоров и успешно выступила на чемпионате России среди женщин.

Вообще приехала увидеться с семьей. Но и рада побывать в «Толпаре», в родном клубе, с которым меня многое связывает. Здесь я состоялась как шахматистка. Юлия Григорьева, мастер FIDE