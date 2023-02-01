Шахматисты из Башкирии – победители чемпионата ПФО среди мужских команд

Башкирские шахматисты стали победителями престижного турнира. В Набережных Челнах прошел чемпионат Приволжского федерального округа среди мужских команд. За победу боролись представители 28 коллективов из пяти регионов. Первое место в этих соревнованиях заняли воспитанники уфимского спортклуба «Толпар».
Шахматная команда спортивного клуба «Толпар» не была в списках заведомых фаворитов прошедшего в Набережных Челнах турнира. Уфимцы были одним из самых молодых коллективов – средний возраст всего 16 лет. В составе было всего два опытных спортсмена – это мастер FIDE Тигран Мухутдинов и международный мастер Ярослав Ремизов.
Открытием чемпионата стал 11-летний толпаровец Артур Ганиев. Он в семи турах сумел пять раз обыграть опытных соперников из других клубов.
В чемпионате округа участвовала еще одна команда Башкортостана. Она представляла Федерацию шахмат республики и была составлена из опытных спортсменов. В очной встрече с «Толпаром» этот коллектив одержал победу, но в итоговой таблице занял шестое место.
Достойно выступил за «Толпар» и шахматист из Дюртюлей Аскар Шайдуллин. Его можно назвать самородком. В отсутствие тренера он сумел выйти на серьезный уровень. Старт турнира дался Аскару тяжело, но уже по ходу чемпионата ему удалось прибавить и помочь партнерам.
В «Толпаре» занимается 400 ребят. Для них постоянно проводят интересные мероприятия. Одним из таких стал товарищеский матч по быстрым шахматам между командами из Уфы и Стерлитамака. Судьей турнира выступила Юлия Григорьева – одна из самых талантливых спортсменок из Башкортостана, член юниорской сборной России. Сейчас ей не удается уделять шахматам много времени из-за учебы в Московском государственном университете. Несмотря на это, Юлия стала серебряным призёром первенства России среди юниоров и успешно выступила на чемпионате России среди женщин.
Команда «Толпар» завоевала право участвовать в шахматной Высшей лиге. Этот турнир пройдет в мае текущего года.