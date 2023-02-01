В Уфе прошли городские соревнования «Хрустальная снежинка» по спортивной акробатике

Мы сейчас проводим по акробатике первый раз такие соревнования. Я думаю, что это будет традицией, и мы как можно больше будем собирать сюда спортсменов, для того чтобы в красивом зале были красивые соревнования, мотивировать спортсменов и спортсменок. То есть стараемся проводить все чаще и чаще.

Елена Домахина, председатель Федерации спортивной акробатики Республики Башкортостан