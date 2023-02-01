В Уфе прошли городские соревнования «Хрустальная снежинка» по спортивной акробатике

Участие
принимали более 300 юных акробатов от 8 до 15 лет. Выступали они в парных и
групповых дисциплинах.
Это
первое крупное мероприятие в этом году, которое
состоялось у акробатов. К тому же в новом центре.
Хочется
поблагодарить Радия Фаритовича и Руслана Тагировича, которые были главными участниками
созданием такой красоты, таких условий для спортсменов, которые давно не видели
такого зала, такого оборудования.Елена Домахина, председатель Федерации спортивной акробатики Республики Башкортостан
Арина
Баширова занимается акробатикой 5 лет. На этих соревнованиях спортсменка выступала
в групповой дисциплине. Акробатки поднялись на первую ступень подиума.
Вначале было
страшно, после первой композиции, потом уже стало не так страшно. Вообще
сначала я сильно волновалась, но потом уже все нормально.Арина Баширова, победительница соревнований «Хрустальная снежинка»
Ульяна
Марачковская усердно готовится к турнирам. На этих соревнованиях заняла третье
место – не получилось исполнение некоторых упражнений.
Не дотянула носки,
ласточка, в остальном все хорошо.Ульяна Марачковская, бронзовый призер соревнований «Хрустальная снежинка»
Спортивная
акробатика – непростой вид спорта. Удивительно красивое направление физической
активности. В парной дисциплине можно
выделить стойки, шпагаты, акробатику на двоих, когда один удерживает
собственное равновесие и партнера. И эти упражнения на уфимских соревнованиях
удалось выполнить Ульяне Артемьевой и Иларии Минибаевой.
– Мы усердно
тренировались, старались, чтобы занять места. – Трудно тебе было? – Нет, нормально.
– Сложновато было когда-то, потому что падали, но нормально.Ульяна Артемьева и Илария Минибаева, победительницы соревнований «Хрустальная снежинка»
Конечно,
в этом виде спорта бросаются в глаза не только захватывающие трюки, но и яркие
купальники. Спортсмены подбирают свои костюмы совместно с тренером.
Мы сейчас проводим
по акробатике первый раз такие соревнования. Я думаю, что это будет традицией,
и мы как можно больше будем собирать сюда спортсменов, для того чтобы в красивом
зале были красивые соревнования, мотивировать спортсменов и спортсменок. То
есть стараемся проводить все чаще и чаще.Елена Домахина, председатель Федерации спортивной акробатики Республики Башкортостан
Это
были отборочные соревнования на первенство Республики Башкортостан. Оно пройдет
в апреле в Уфе.