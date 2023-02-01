Из Уфы запустят прямые рейсы в Самарканд

Из Башкирии запустят прямые рейсы в Самарканд. Новостью поделился Глава республики Радий Хабиров.
Перелеты в Самарканд будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый полет состоится 17 февраля, и с этого дня в узбекский город можно будет летать из Уфы каждую пятницу. Время в пути составит три часа.
Запуск прямых рейсов между Уфой и Самаркандом поддержали власти Узбекистана. По словам Радия Хабирова, в узбекском городе есть на что посмотреть туристам. В обратном случае, в Башкирии есть что показать гостям из Узбекистана.