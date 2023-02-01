В Башкирии белорусских зубров разместят в Мурадымовском ущелье

Ранее были рассмотрены несколько вариантов нового дома для животных: геопарк «Торатау», частное охотничье хозяйство в Стерлибашевском районе, и природный парк «Мурадымовское ущелье». Самым подходящим оказался последний вариант.



С 6 по 10 февраля комиссия из Башкирии посетит Беловежскую пущу. По результатам поездки будет сформирован план-график и окончательная смета реализации данного проекта. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании отметил, что изначально на размещение зубров претендовали Ишимбайский, Белорецкий и Чишминский районы.

