«Действовать на упреждение»: Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии

Обеспечить безопасность в республике. Радий Хабиров провёл очередное заседание региональной антитеррористической комиссии. На повестке дня – мониторинг социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка в регионе, а также информационная работа с прибывшими в Башкортостан жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.