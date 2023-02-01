«Действовать на упреждение»: Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии

Обеспечить безопасность в республике. Радий Хабиров провёл очередное заседание региональной антитеррористической комиссии. На повестке дня – мониторинг социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка в регионе, а также информационная работа с прибывшими в Башкортостан жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Идеологический, информационный фронт – один из самых важных сегодня. Противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи. Важно просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, действовать на упреждение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участники совещания рассмотрели ключевые задачи совместной работы на 2023 год. В их числе – регулярный анализ террористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, противодействие идеологии терроризма, профилактика и предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, формирование активной гражданской позиции в молодёжной среде.

Фото №1 - «Действовать на упреждение»: Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии
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