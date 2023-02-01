«Действовать на упреждение»: Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии

Обеспечить безопасность в республике. Радий Хабиров провёл очередное заседание региональной антитеррористической комиссии. На повестке дня – мониторинг социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка в регионе, а также информационная работа с прибывшими в Башкортостан жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Участники совещания рассмотрели ключевые задачи совместной работы на 2023 год. В их числе – регулярный анализ террористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, противодействие идеологии терроризма, профилактика и предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, формирование активной гражданской позиции в молодёжной среде.