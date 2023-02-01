В Госсобрании Башкирии обсудили проблемы больных сахарным диабетом

Депутаты и министры встретились с родителями детей-диабетиков и выслушали их жалобы, связанные с перебоями поставок медикаментов, а также заменой ранее применявшихся зарубежных лекарств на отечественные аналоги. Родители боятся, что это может негативно сказаться на здоровье их детей.

В республике диагноз «сахарный диабет» поставлен 124 тысячам жителей, из них 1600 – несовершеннолетние. Все они нуждаются в постоянной медикаментозной поддержке. Всего на лекарственное обеспечение пациентов с различными диагнозами в республике в текущем году предусмотрено 5,8 млрд рублей.

Львиная доля – средства из бюджета Республики  Башкортостан. При этом мы постоянно пытаемся увеличить количество ассигнований на обеспечение лекарствами региональных льготников в первую очередь. Например, в прошлом году мы дополнительно выделили 100 млн рублей на обеспечение непрерывного мониторинга глюкозы.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики  Башкортостан

Мы рассмотрим, что еще можно сделать в законотворческом плане, в плане исполнения. Выделение федеральных средств регулируется федеральным законом, принятым в 1999 году. Возможно, здесь нужны коррективы – мы готовы выйти с законодательной инициативой.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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