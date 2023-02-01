В Госсобрании Башкирии обсудили проблемы больных сахарным диабетом

Депутаты и министры встретились с родителями детей-диабетиков и выслушали их жалобы, связанные с перебоями поставок медикаментов, а также заменой ранее применявшихся зарубежных лекарств на отечественные аналоги. Родители боятся, что это может негативно сказаться на здоровье их детей.