В Госсобрании Башкирии обсудили проблемы больных сахарным диабетом

Депутаты и министры встретились с родителями детей-диабетиков и выслушали их жалобы, связанные с перебоями поставок медикаментов, а также заменой ранее применявшихся зарубежных лекарств на отечественные аналоги. Родители боятся, что это может негативно сказаться на здоровье их детей.
В республике диагноз «сахарный диабет» поставлен 124 тысячам жителей, из них 1600 – несовершеннолетние. Все они нуждаются в постоянной медикаментозной поддержке. Всего на лекарственное обеспечение пациентов с различными диагнозами в республике в текущем году предусмотрено 5,8 млрд рублей.