Кто из жителей Башкирии может пройти диспансеризацию в 2023 году

Бесплатная проверка здоровья, которая может спасти жизнь. Для жителей Башкортостана проводится диспансеризация. Её в 2023-м могут пройти люди, кому в этом году исполняется количество лет, кратное трём – начиная с 18 и до 39. Жители старше 40 могут проходить диспансеризацию ежегодно.

В анамнестическом кабинете пациенты проводят в среднем 3 минуты. Анкетирование, замеры роста и веса, выдача направлений. Время расписано, без очереди, исключительно по записи. А после подтверждённого коронавируса или пневмонии, а также при наличии антител пациенты могут пройти углубленную диспансеризацию.

Ежегодно проходить диспансеризацию могут люди старше 40 лет. А вот у тех, кто младше, есть такое право раз в 3 года, начиная с совершеннолетия. Медики призывают приходить на такую проверку жителей всех возрастов. По словам специалистов, во время проведения диспансеризации выявляют значительное количество онкопатологий, сахарный диабет и преддиабет. Часто при этом жалоб у пациентов нет.