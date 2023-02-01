Лизинговая компания Башкирии и Фонд развития промышленности РФ реализовали первую совместную сделку

Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан и Фонд развития промышленности Российской Федерации реализовали первую совместную сделку. Башкирское предприятие смогло приобрести в рамках лизингового финансирования станки для производства. Услуга была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Так вручную собираются станки, которые скоро уедут на авиа- и двигателестроительные предприятия. Эти установки способны электрофизическими и электрохимическими методами обрабатывать самые твердые и прочные материалы. Чтобы изготавливать эти станки, тоже нужно оборудование. И предприятию благодаря лизингу удалось обновить производственные мощности.
Сумма закупки – более 23 миллионов рублей, из которых Региональная лизинговая компания республики профинансировала около 11 миллионов под 8 процентов, а заем Фонда развития промышленности РФ составил более 10 миллионов рублей под 1 процент, остальное – собственные средства компании. Совместно с Министерством предпринимательства и туризма республики Республиканская лизинговая компания разработала новые программы, которыми можно воспользоваться не только для закупки производственного оборудования.
Процентные ставки – от 6 до 8 процентов. В моногородах, особой экономической зоне «Алга», ТОСЭР, на северо-востоке и в Зауралье республики она минимальная. Займы от 500 тысяч, для пчеловодов – от 100 тысяч и до 50 миллионов рублей. Срок – от 13 месяцев до 7 лет. Такие условия позволяют выгодно приобрести необходимую технику и оборудование, которое уже будет работать и покрывать расходы.