В Башкортостане проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Такси с риском для жизни и без лицензии. В республике продолжают выявлять нелегальных перевозчиков на «Ларгусах». Охоту на непрофессиональных бомбил открыли сотрудники ГИБДД и Ространснадзора. Проверяют весь набор документов: водительские права, лицензию, свидетельство о регистрации и путевой лист.

Свой нелегальный автовокзал таксисты развернули в районе Центрального рынка. Давлеканово, Стерлитамак, Белорецк, Сибай, Учалы. Довезти обещают во все стороны республики. Вот только законность работы этих водителей «Ларгусов», а следовательно, и безопасность для самих пассажиров, – весьма сомнительна. От ответа на вопрос о наличии лицензии таксисты уклоняются.

Однако выявить нарушителей непросто. Пассажиры не сдают перевозчиков, представляя водителей своими друзьями. Вот только цена поездки c таким «другом» может быть очень высока. Нелегальные перевозчики не только не имеют специального разрешения, но и, как показывает практика, грешат превышением скорости.