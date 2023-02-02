Сергей Семенов: «Великая Сталинградская битва стала одним из важнейших событий в мировой истории»

Великая Сталинградская битва стала одним из важнейших событий в мировой истории. Подчинивший почти всю Европу и поставивший себе на службу её ресурсы германский нацизм реально строил планы мирового господства, ликвидации многих государств, физического уничтожения целых народов, жесточайшей диктатуры «сверхчеловеков» над миллионами «недочеловеков». Его победа на Волге могла привести к реализации этих планов. А сильнейшие государства мира выжидали – чем закончится эта судьбоносная битва. Некоторые уже были готовы напасть на СССР, в случае победы гитлеровцев в этом сражении. достигнутая невероятными усилиями и беспримерным героизмом советских воинов победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в войне и изменила всю международную ситуацию, стала важным шагом на пути к Великой Победе. Память о таких великих исторических событиях необходима нашему народу, каждому из нас. Особенно это важно сейчас, когда наше Отечество борется с современными нацистами и их пособниками.

Сергей Семёнов, политолог, кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН