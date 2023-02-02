В ГИБДД по Башкирии рассказали о массовых проверках водителей

Сегодня, 2 февраля, сотрудники ГИБДД по Башкирии проводят массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды проходят на 1506 км автодороги М-5 в Иглинском районе, а также на 268 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Абзелиловском.