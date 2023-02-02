В Уфе плотник погиб, упав в шахту лифта

Установлено, что сотрудники компании выполняли на объекте штукатурные работы по договору субподряда, заключённого с генподрядчиком организации «ГенСтройТрест». При этом субподрядчик, который был обязан содержать стройплощадку в надлежащем состоянии, не проконтролировал наличие защитных ограждений на 3 этаже: они изначально были смонтированы генподрядчиком, но за день-два до трагедии «срезаны» другой бригадой штукатуров и стояли прислонёнными к проёму. Таким образом, причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ — субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, а именно, не проконтролировал состояние защитных ограждений.

пресс-служба Гострудинспекции РБ