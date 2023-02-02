В Уфе плотник погиб, упав в шахту лифта

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошёл с работником на строительном объекте.

Фото №1 - В Уфе плотник погиб, упав в шахту лифта

13 декабря в многоэтажном жилом доме в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина, велись работы по монтажу минеральной ваты для утепления. После обеда бригада рабочих поднялась на 5-6 этажи. Один из плотников остался на 3 этаже, где располагалась бытовка, чтобы поговорить по телефону.

Через некоторое время коллега работника пытался дозвониться до товарища, но тот не брал трубку. Он спустился к плотнику, но заметил лишь отсутствие пенопласта, который прикрывал шахту лифта.

Самого рабочего нашли в подвале подземного паркинга без признаков жизни. На место происшествия прибыли врачи, которым оставалось лишь констатировать смерть несчастного. Мужчина упал с высоты 11 метров.

Установлено, что сотрудники компании выполняли на объекте штукатурные работы по договору субподряда, заключённого с генподрядчиком организации «ГенСтройТрест». При этом субподрядчик, который был обязан содержать стройплощадку в надлежащем состоянии, не проконтролировал наличие защитных ограждений на 3 этаже: они изначально были смонтированы генподрядчиком, но за день-два до трагедии «срезаны» другой бригадой штукатуров и стояли прислонёнными к проёму. Таким образом, причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ — субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, а именно, не проконтролировал состояние защитных ограждений.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 
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