В Башкирии участок федеральной трассы М-7 введут в 2024 году

65 километров нового участка автодороги М-7 введут в 2024 году. Ход строительства в объезд пяти населённых пунктов обсудили сегодня глава республики Радий Хабиров и руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков.
На объекте работает около 500 человек и 350 единиц техники. За два года, помимо дорожного полотна, предстоит построить два моста, шесть транспортных развязок и 17 сельхозпроездов.
На новом участке строящейся автодороги сразу предусмотрели возведение четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха и пунктами питания. Объект очень значимый, учитывая, что входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.