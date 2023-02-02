В Башкирии участок федеральной трассы М-7 введут в 2024 году

У нас есть М7, М5, федеральная трасса Р240. Они строились долгие годы, а в течение двух лет появится еще одна федеральная трасса, которая пересекает север нашей республики. И все это за два года. Здесь без у нас слаженная работа, очень эффективная. Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. Как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что очень важно. Потому что в следующем году, в рамках поручения Президента, мы эту дорогу должны сдать

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан