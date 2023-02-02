В Башкирии участок федеральной трассы М-7 введут в 2024 году

65 километров нового участка автодороги М-7 введут в 2024 году. Ход строительства в объезд пяти населённых пунктов обсудили сегодня глава республики Радий Хабиров и руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков.

На объекте работает около 500 человек и 350 единиц техники. За два года, помимо дорожного полотна, предстоит построить два моста, шесть транспортных развязок и 17 сельхозпроездов.

 Нам удалось достигнуть тех темпов, которые мы ставили себе. Мы на них вышли, будем дальше реализовывать проект.

Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства

На новом участке строящейся автодороги сразу предусмотрели возведение четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха и пунктами питания. Объект очень значимый, учитывая, что входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.

У нас есть М7, М5, федеральная трасса Р240. Они строились долгие годы, а в течение двух лет появится еще одна федеральная трасса, которая пересекает север нашей республики. И все это за два года. Здесь без у нас слаженная работа, очень эффективная. Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. Как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что очень важно. Потому что в следующем году, в рамках поручения Президента, мы эту дорогу должны сдать

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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