Уроженец Башкирии исполнил одну из главных ролей в фильме «ЧЕкаго»

В новом российском фильме «ЧЕкаго» сыграл 27-летний уроженец Салавата Эльдар Сафиканов. Картина выйдет на экраны уже в конце февраля.
Фильм расскажет о проблеме вовлечения молодежи в наркопреступность. Молодой рэпер Никита, которого и играет Эльдар, соглашается перевезти сумку наркотиков из родного города в соседний. Однако герой сталкивается с большими проблемами, которые затрагивают и его семью.
Эльдар Сафиканов в детстве увлекался лыжным спортом, после школы поступил в колледж и изучал профессию электрика. Однако во время учебы юноша увлекся актерским искусством и уехал поступать в Москву в ГИТИС. Успешно пройдя все испытания, уроженец Салавата поступил на курс Миндаугаса Карбаускиса, художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского. Теперь молодой человек сыграет одну из главных ролей в крупном проекте.