Уроженец Башкирии исполнил одну из главных ролей в фильме «ЧЕкаго»

Эльдар Сафиканов в детстве увлекался лыжным спортом, после школы поступил в колледж и изучал профессию электрика. Однако во время учебы юноша увлекся актерским искусством и уехал поступать в Москву в ГИТИС. Успешно пройдя все испытания, уроженец Салавата поступил на курс Миндаугаса Карбаускиса, художественного руководителя Московского академического театра имени Маяковского. Теперь молодой человек сыграет одну из главных ролей в крупном проекте.