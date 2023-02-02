В Башкирии инвесторам предложили участок для создания этнодеревни

В Башкирии инвестируют средства в создание этнодеревни. Корпорация развития Башкирии представила потенциальным инвесторам площадку под строительство объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Участок под строительство располагается в Татышлинском районе, а площадь территории составляет порядка 1,3 гектара. На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал реконструкцию Удмуртского историко-культурного центра, благодаря чему Татышлинский район сможет стать новым объектом для привлечения туристов со всей России и не только.

«Одним из вариантов использования представленной инвестиционной площадки является создание этнодеревни с глэмпингами. Таким образом, развитие туризма в данной локации позволит быстро окупить вложения», – заявил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.