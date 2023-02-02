Восточный выезд в Уфе могут сдать на год раньше срока

Вопрос финансирования масштабного проекта сегодня обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Глава федерального дорожного агентства приехал в республику ознакомиться с ходом строительства нового участка автодороги М-7 в обход пяти населенных пунктов. Говорили еще и о других значимых дорожных проектах.

Два моста, шесть развязок, 17 сельхозпроездов предстоит возвести за два года. Проект обхода пяти населенных пунктов на трассе М-7 подразумевает строительство 65 километров автодороги с нуля. Главу республики Радия Хабирова и руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова знакомят с ходом работ. Объект очень значимый, учитывая, что входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.

У нас есть федеральные трассы М-7, М-5, Р-240, и вы представляете, они строились долгие годы, а тут в течение двух лет появится ещё одна трасса, которая пересекает север нашей республики слева направо, и всё это за два года. Поэтому здесь, безусловно, у нас слаженная работа, очень, на мой взгляд, эффективная. Вот мы сегодня посмотрели, как ведутся работы на обходе, как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что важно, потому что в следующем году в рамках поручения Президента мы эту дорогу должны сдать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только строительство дороги, но и сразу возведение объектов придорожного сервиса. Одновременно со сдачей новой трассы здесь планируется введение в эксплуатацию четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания. Сейчас на объекте работает около 500 человек и 350 единиц техники.

Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, но и небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход.

Кстати, дорогу хотят полностью построить с использованием асфальтобетонной смеси выпущенной на отечественных заводах. Также во время работ можно использовать и свои асфальтоукладчики, которые начали выпускать в рамках импортозамещения, подчеркнул глава Росавтодора. Обсуждение проекта и в целом развития федеральных трасс на территории Башкортостана продолжилось в формате рабочего совещания.

Сейчас на территории Республики Башкортостан реализуется 9 федеральных объектов общей протяженностью более 200 километров. Ввод этих объектов в эксплуатацию по годам пятилетнего плана в пределах трёхлетнего бюджетного цикла – предусмотрено 26 километров в этом году, 45 в 2024 и 80 км в 2025-м. Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства

При тех условиях финансирования, которые предусматривает Росавтодор, республика получит на развитие федеральной дорожной сети дополнительно порядка 19 млрд рублей. Эти деньги уже заложены в пятилетнем плане. Обсудили во время рабочего совещания глава республики и руководитель федерального дорожного агентства планы по расширению до четырех полос трассы Р-240 на обходе города Стерлитамака. А вот по Восточному выезду Радий Хабиров выразил надежду, что объект сдадут до конца текущего года.

Именно на это работаем, потому что у нас есть ясное понимание: если мы остановим строительство Восточного выезда в силу недофинансирования или в силу каких-то причин, потом раскачиваться будет опять тяжело, на это могут уйти годы. Я считаю, в принципе, порог невозврата мы прошли, потому что основные базовые объёмы мы уже выполнили. Поэтому в случае поддержки Федерального дорожного агентства, я думаю, что к концу этого года Восточный выезд мы сдадим. И мы его очень ждём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан