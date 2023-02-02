Восточный выезд в Уфе могут сдать на год раньше срока

Вопрос финансирования масштабного проекта сегодня обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Глава федерального дорожного агентства приехал в республику ознакомиться с ходом строительства нового участка автодороги М-7 в обход пяти населенных пунктов. Говорили еще и о других значимых дорожных проектах.
Два моста, шесть развязок, 17 сельхозпроездов предстоит возвести за два года. Проект обхода пяти населенных пунктов на трассе М-7 подразумевает строительство 65 километров автодороги с нуля. Главу республики Радия Хабирова и руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова знакомят с ходом работ. Объект очень значимый, учитывая, что входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, известного как трасса М-12, где будет действовать режим автомагистрали.
Не только строительство дороги, но и сразу возведение объектов придорожного сервиса. Одновременно со сдачей новой трассы здесь планируется введение в эксплуатацию четырех зеркальных многофункциональных комплексов с заправками, зонами отдыха, пунктами питания. Сейчас на объекте работает около 500 человек и 350 единиц техники.
Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Через все эти населенные пункты проходит федеральная трасса М-7. Это не только неудобно для водителей, но и небезопасно, шумно и пыльно для местных жителей. Но уже через пару лет здесь должна установиться тишина. По крайней мере, весь транзитный транспорт поедет в обход.
Кстати, дорогу хотят полностью построить с использованием асфальтобетонной смеси выпущенной на отечественных заводах. Также во время работ можно использовать и свои асфальтоукладчики, которые начали выпускать в рамках импортозамещения, подчеркнул глава Росавтодора. Обсуждение проекта и в целом развития федеральных трасс на территории Башкортостана продолжилось в формате рабочего совещания.
При тех условиях финансирования, которые предусматривает Росавтодор, республика получит на развитие федеральной дорожной сети дополнительно порядка 19 млрд рублей. Эти деньги уже заложены в пятилетнем плане. Обсудили во время рабочего совещания глава республики и руководитель федерального дорожного агентства планы по расширению до четырех полос трассы Р-240 на обходе города Стерлитамака. А вот по Восточному выезду Радий Хабиров выразил надежду, что объект сдадут до конца текущего года.
Почти 14 километров. Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с М-5. После завершения строительства от проспекта Салавата Юлаева до федеральной трассы можно будет проехать за 10 минут. В перспективе эту дорогу планируют продлить, чтобы достичь основной цели – соединить через город М-5 и М-7.