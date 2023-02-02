В Госсобрании Башкирии обсудили обеспечение амуницией участников СВО

Обеспечение амуницией участников специальной военной операции обсудили сегодня в парламенте республики. Речь шла о доработке ассортимента продукции, производимой в Башкортостане, в соответствии с запросами военнослужащих. Поэтому на совещание наряду с производителями спецодежды пригласили также бойцов, находящихся в Уфе в краткосрочном отпуске.
В фойе Госсобрания была организована выставка изделий для нужд СВО: форменное обмундирование, обувь, спальные мешки, палатки, камуфляжные сетки, средства защиты, жилеты с тактическими разгрузками и медицинские носилки. Военнослужащие отметили высокий уровень организации гуманитарной помощи в Башкортостане и большую работу по поддержке семей участников специальной военной операции.