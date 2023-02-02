В Госсобрании Башкирии обсудили обеспечение амуницией участников СВО

Чтобы наши военнослужащие из республики не нуждались ни в чем. Чтобы одежда была удобная, теплая, не промокала, чтобы ее вовремя можно было ремонтировать, менять при необходимости. Это ведь и важный сектор экономики.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан