В Госсобрании Башкирии обсудили обеспечение амуницией участников СВО

Обеспечение амуницией участников специальной военной операции обсудили сегодня в парламенте республики. Речь шла о доработке ассортимента  продукции, производимой в Башкортостане, в соответствии с запросами военнослужащих. Поэтому на совещание наряду с производителями спецодежды пригласили также бойцов, находящихся в Уфе в краткосрочном отпуске.

В фойе Госсобрания была организована выставка изделий для нужд СВО: форменное обмундирование, обувь, спальные мешки, палатки, камуфляжные сетки, средства защиты, жилеты с тактическими разгрузками и  медицинские носилки. Военнослужащие отметили высокий уровень организации гуманитарной помощи в Башкортостане и большую работу по поддержке семей участников специальной военной операции.

Чтобы наши военнослужащие из республики не нуждались ни в чем. Чтобы одежда была удобная, теплая, не промокала, чтобы ее вовремя можно было ремонтировать, менять при необходимости. Это ведь и важный сектор экономики.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Фото №1 - В Госсобрании Башкирии обсудили обеспечение амуницией участников СВО
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