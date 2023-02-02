В Уфе завершились соревнования по каратэ, посвященные 100-летию Минспорта Башкирии

В Уфе завершились первенство и чемпионат Башкортостана, посвященные столетию основания Министерства спорта республики. В соревнованиях приняли участие около 400 сильнейших каратистов нашей республики из Уфы, Белорецка, Ишимбая, Салавата, Учалов и Стерлитамака. Поединки проводились одновременно на четырёх татами.

Это был яркий финал двух каратистов в новом направлении ПОДА в разделе ката. Оно развивается в нашей республике уже на протяжении двух лет. Айрат Уразаев – опытный спортсмен, он уже ездил на чемпионат России, где остановился в шаге от медали. В направлении ПОДА важно работать над своей скоростью и резкостью. Уразаев одержал победу в финале и в марте поедет уже на всероссийские соревнования.

Есть много моментов, приходится их учитывать. В каких-то моментах повезло больше, может, в чем-то переиграл, от настроя зависит. Айрат Уразаев, победитель чемпионата Республики Башкортостан по каратэ

А вот Рината Аскарова, несмотря на юный возраст, а ему всего 15 лет, можно назвать одним из фаворитов любых соревнований. В прошлом году Аскаров выиграл международный турнир «Кубок Дружбы» в Минске. В финале в своей весовой категории он встретился со своим другом, поэтому поединок получился напряженным. Мечта Аскарова – попасть в сборную России и выиграть все крупные международные турниры: чемпионат Европы, мира и премьер-лигу по каратэ.

Отбился четыре боя, все выиграл, в конце попал соперник – мой друг лучший, мы с ним постоянно на соревнованиях. Но сегодня победил я. Один раз я, один раз он – вот так бывает. Но мы друг друга знаем давно, занимаемся в одном клубе. Ринат Аскаров, победитель чемпионата Республики Башкортостан по каратэ

В общекомандном зачете сильнейшими в соревнованиях стали каратисты спортивного клуба «Империя» из Уфы, серебро осталось у спортивной школы №12. Бронза у представителей Белорецкого района республики.

Возраст 12-13 лет сегодня является отборочным на первенство России, которое пройдет в апреле в Нальчике. Тем, кто выиграл на первенство РБ первые, прямая путевка на первенство России. Евгений Мещеряков, председатель Федерации каратэ Республики Башкортостан