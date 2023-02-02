В Уфе завершились соревнования по каратэ, посвященные 100-летию Минспорта Башкирии

В Уфе завершились первенство и чемпионат Башкортостана, посвященные столетию основания Министерства спорта республики. В соревнованиях приняли участие около 400 сильнейших каратистов нашей республики из Уфы, Белорецка, Ишимбая, Салавата, Учалов и Стерлитамака. Поединки проводились одновременно на четырёх татами.
Это был яркий финал двух каратистов в новом направлении ПОДА в разделе ката. Оно развивается в нашей республике уже на протяжении двух лет. Айрат Уразаев – опытный спортсмен, он уже ездил на чемпионат России, где остановился в шаге от медали. В направлении ПОДА важно работать над своей скоростью и резкостью. Уразаев одержал победу в финале и в марте поедет уже на всероссийские соревнования.
А вот Рината Аскарова, несмотря на юный возраст, а ему всего 15 лет, можно назвать одним из фаворитов любых соревнований. В прошлом году Аскаров выиграл международный турнир «Кубок Дружбы» в Минске. В финале в своей весовой категории он встретился со своим другом, поэтому поединок получился напряженным. Мечта Аскарова – попасть в сборную России и выиграть все крупные международные турниры: чемпионат Европы, мира и премьер-лигу по каратэ.
В общекомандном зачете сильнейшими в соревнованиях стали каратисты спортивного клуба «Империя» из Уфы, серебро осталось у спортивной школы №12. Бронза у представителей Белорецкого района республики.
С 17 по 20 февраля в Уфе пройдут крупные соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». В столицу республики ожидается приезд более полутора тысяч спортсменов из 25 регионов России.