В Уфе провели научную конференцию памяти Семена Спивака

Семён Израилевич – автор более 900 научных трудов. Почти половина из них опубликована в международной и центральной академической печати. Результаты исследований неоднократно представлялись на международных, всесоюзных и всероссийских научных конференциях. Под его руководством в республике была сформирована научная школа по математическому моделированию и оптимизации.