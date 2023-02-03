В Уфе провели научную конференцию памяти Семена Спивака

Заслуженного деятеля науки республики не стало 25 июля 2020 года. Семён Израилевич родился в 1945 году в Днепропетровске. После окончания Новосибирского университета работал в Институте катализа. В 1976 году он переехал в Уфу старшим научным сотрудником НИИнефтехим.
В 1985-м получил степень доктора физико-математических наук. В 1992 году стал заведующим лабораторией математической химии Института нефтехимии и катализа.
Семён Израилевич – автор более 900 научных трудов. Почти половина из них опубликована в международной и центральной академической печати. Результаты исследований неоднократно представлялись на международных, всесоюзных и всероссийских научных конференциях. Под его руководством в республике была сформирована научная школа по математическому моделированию и оптимизации.
Особую роль в его жизни играла активная общественная деятельность в области укрепления и развития межнациональных связей народов республики. В течение многих лет Семён Израилевич возглавлял еврейскую общину Башкортостана. Под его руководством в синагоге появилась школа и детский сад.