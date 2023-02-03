Житель Уфы зарезал собственных детей

Предварительно известно, что 3 февраля утром мужчина находился в собственной квартире, где зарезал двух сыновей 13 и 7 лет. После этого горожанин свёл счёты с жизнью. Известно, что супруга уфимца и 10-летняя дочка покинули квартиру и не пострадали.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, а также руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции. Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Как сообщает ИА «Башинформ», супруга мужчина с дочерью рано утром постучались к соседке и попросили, чтобы её супруг поговорил с уфимцем. Многодетный отец вёл себя неадекватно и агрессивно. Когда соседи и супруга с дочкой подошли к квартире, дверь уже была заперта. На место происшествия вызвали спасателей, которые деблокировали дверь. В запертой квартире были найдены бездыханные тела мальчиков и отца.