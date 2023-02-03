В Уфе пройдёт праздник «От любви тает лёд»

Гостей ждёт шуточный ЗАГС, который распишет влюблённых всего за 5 минут и прямо на коньках. Ведущие мероприятия – Ямиль Ишмухаметов, Филюс Касимов, Айбулат Сисанбаев – организуют веселые игры, дискотеку, раздадут вкусные призы, а между влюбленными парами разыграют сертификат на однодневный конный тур от партнера – компании «Терра Башкирия».