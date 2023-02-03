В Башкирии иномарка вылетела в кювет: пострадал женщина

В Уфимском районе произошла авария, в которой пострадал пассажир. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

На 2 км автодороги Алексеевка-Суровка 47-летняя женщина на «Рено Дастер» не справилась с управлением и вылетела в кювет. Женщина двигалась со стороны СНТ «Озерки» в направлении деревни Алексеевка.

В аварии пострадала 73-летняя пассажирка. Ей потребовалась госпитализация. Водитель прошла химико-токсикологическое исследование. На основании результатов анализов будут установлены причины и обстоятельства ДТП.