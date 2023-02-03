В Башкирии мужчина получил ожоги и обморожение одновременно

2 февраля в Чишминском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в СНТ «Здоровье».
Огнём охватило двухэтажный садовый домик. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства пожарной части села Узытамак госкомитета РБ по ЧС, инструктор центра профилактики пожаров, ПСЧ-95 МЧС по Башкирии и другие экстренные службы.
В пожаре пострадал 38-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог II степени левой кисти и обморожение стоп I-II степеней (0,5%). Мужчину госпитализировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.