Минтранс Башкирии обязали анализировать причины ДТП

Глава Башкирии подписал постановление правительства региона, которое обязывает Министерство транспорта и дорожного хозяйства анализировать причины дорожно-транспортных происшествий.

Фото №1 - Минтранс Башкирии обязали анализировать причины ДТП

Документ вступит в силу уже 1 марта 2023 года. Министерство будет обязано анализировать аварии, которые могли произойти из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Власти республики ставят задачу сделать дороги максимально безопасными и снизить количество автомобильных аварий. Выявление их причин поможет своевременно устанавливать неблагополучные участки дорог, нуждающиеся в ремонте.

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