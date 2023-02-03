Минтранс Башкирии обязали анализировать причины ДТП

Глава Башкирии подписал постановление правительства региона, которое обязывает Министерство транспорта и дорожного хозяйства анализировать причины дорожно-транспортных происшествий.
Документ вступит в силу уже 1 марта 2023 года. Министерство будет обязано анализировать аварии, которые могли произойти из-за неудовлетворительных дорожных условий.
Власти республики ставят задачу сделать дороги максимально безопасными и снизить количество автомобильных аварий. Выявление их причин поможет своевременно устанавливать неблагополучные участки дорог, нуждающиеся в ремонте.